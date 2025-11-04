Sadetutka on pulassa, kun on aika huomata tavallista pienempiä pisaroita. Katso lisää videolta!

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että sadetutkat eivät aina tunnista kaikkea sadetta.

– Olen viime päivinä lähtenyt lenkille ja katsonut ennusteesta ja sadetutkasta, että ei pitäisi sataa, mutta lenkin aikana pienipisarainen sade on kastellut kaikki vaatteet.

Sumusuihkussa tuntuu, kuin kävelisi pilven sisällä, Mäntykannas kuvailee.

– Kyseessä on sumupilvestä lähtöisin oleva tihkusade, jota tutka ei havaitse sen takia, että se on niin pienipisaraista. Kun tutkasäde kohtaa pisaran, se ei heijastu takaisin.

Silloin tutka tulkitsee, että sadetta ei alueella ole.

Tihkusateessa pisarat ovat alle 0,3 millimetriä halkaisijaltaan. Tavallisessa kevyessä sateessa pisaran halkaisija on noin 0,5 millimetriä ja rankkasateessa halkaisija voi olla 1-2 millimetriä tai jopa enemmän, Mäntykannas avaa.

Mäntykannas esittelee videolla lukijan ottamaa kuvaa, jossa vahva harmaa sumupeite hallitsee syksyistä maisemaa.

– Vinkkinä se, että jos maisema näyttää tältä, niin sen tunnin lenkin aikana voi tulla tihkusadetta.

Katso videot yltä!

