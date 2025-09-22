Tänään on syysmyräkkäpäivä. Pahimmat tuulenpuuskat käyvät 25 metrissä sekunnissa.

Syksy alkaa tällä viikolla toden teolla. Maanantaina on luvassa syyssateita ja myräkkää ympäri Suomea.

– Tuulituhojen mahdollisuus on koholla, kun tuuli ottaa enemmän lehtisiin puihin kiinni, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.

Matalapaine kulkee maan yli koilliseen. Huomattavan lämmin ilma väistyy etelästä ja tilalle tulee kylmää ilmaa pohjoisesta. Juuri voimakas lämpötilaero voimistaa tuulia tämän päivän aikana entisestään.

– Myrskypuuskien mahdollisuus on koholla länsi- ja etelärannikolla. Pahimmat puuskat käyvät 25 metrissä sekunnissa, Salminen sanoo.

Hallaa ja pakkasta

Sadekuurot ovat vielä aamulla hajanaisia, mutta liikkuvat itää ja etelää kohti ja lisää sateita leviää päivän aikana koko maahan.

Etelässä päivä muuttuu sadekuurojen jälkeen aurinkoisempaan ja poutaisempaan suuntaan, mutta ilma on siitä huolimatta viileä.

– Lämpötila jää 10-15 asteeseen. Päivää viilentää vielä voimakas tuuli.

Salmisen mukaan lämmölle voidaan sanoa nyt hyvästit. Tiistaina lämpötila laskee entisestään, kun etelässä ollaan 10 asteen ja pohjoisessa 5 asteen tuntumassa.

– Viikon edetessä öisin käydään jo paikoin pakkasella ja hallaöiden mahdollisuus kasvaa.