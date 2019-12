Yksinyrittäjät uupuvat työssään tietämättömyyden ja liiallisen työtaakan vuoksi – "Jos 51 viikkoa vuodessa painaa töitä yli rajojensa, siinä ei yhden viikon loma auta mitään"

Yrittäjille ei aina ole selvää, mikä on taloudellisesti kannattavaa tekemistä ja mikä taas kannattamatonta rönsyä, josta pitäisi osata luopua. Näin sanoo tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskuksesta.

– Tämä on varmasti kivulias asia, Simunaniemi sanoo STT:lle.

Hän on ollut tekemässä tuoretta tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaisten mikroyrittäjien työhyvinvointia ja etsittiin keinoja parantaa yrittäjien työssä jaksamista.

Mikroyrityksillä tarkoitetaan alle kymmenen työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa. Mikroyrittäjiä on Suomessa noin 340 000. Heistä suurin osa on yksinyrittäjiä.