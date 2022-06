Yrittäjä pitää kesälomaa, jos se on mahdollista – "Lomien lyhyys ei välttämättä tarkoita, että yrityksellä menee huonosti"

– Loma-käsitekin on yrittäjien keskuudessa vähän ongelmallinen. Se ei ole sitä, mitä yleisesti mielletään ja ajatellaan, mitä loma tarkoittaa. Yrittäjät aika usein kokevat työn imua ja tekevät sellaista työtä, mistä nauttivat ilman, että käsketään. Itse saa päättää, miten tekee, niin se että lomat eivät ole kovinkaan pitkiä, ei tarkoita, että yrityksellä menee huonosti, Hellstén muistuttaa.

Lomalla ei saa palkkaa

Toki monesti lomailemattomuudessa on kyse myös taloudellisista seikoista. Ei yksinkertaisesti ole varaa olla palkatta pidempiä aikoja.

Yrittäjä Stina Siikonen allekirjoittaa Hellsténin ajatukset. Siikosen mukaan yrittäjäksi ryhtyvä tietää kyllä, että lomat ovat epäsäännöllisiä, jos niitä on yleensä ollenkaan. Mielenkiintoiset tapahtumat yrityksessä vievät mukanaan.

– Yrityksissä on yleensä aina meneillään jotain. On se sitten positiivista, haasteita tai jotain muuta, mihin täytyy tehdä yrittäjänä päätöksiä. Sellaista on aika vaikea delegoida eteenpäin, eikä sellaiseen ehkä ole haluakaan, kun pääsee tekemään niitä ratkaisevia liikkeitä.