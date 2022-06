Yksi vaatetusmoka voi tehdä kesäretkestä tuskaa – "En suosittelisi vetämään päälle"

Minkälainen on hyvä retkeiluvaruste?

– Helposti tulee hiki. Toinen tärkeä Suomen kesässä on tuo vedenpitävyys. Usein tarvitaan kuitenkin vedenpitäviä vaatteita, kun kesäkelit vaihtelevat, Rantala toteaa.

Gore-Tex on hyvin tunnettu brändi vedenpitävien vaatteiden kategoriassa, mutta sen hinta on tällä hetkellä melko korkealla.

– Gore-Texin vedenpitävyys on aika vertaansa vailla. Markkinoilla on kyllä myös muita kalvoja, jotka tekevät saman asian vedenpitävyyden kannalta ja ovat ehkä vähän vastuullisempia myös valmistustavoiltaan. Gore-Tex on kuitenkin perinteisesti kaikkein luotetuin, kun puhutaan vedenpitävyydestä, Rantala selittää.