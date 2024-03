Ammattilaisen nikseillä suojaat kenkäsi vaativillakin keleillä: "Moni on unohtanut"

Valitse suoja kenkien materiaalin mukaan

Mokalle, kangaskengille ja nupukille suihkemuodossa oleva suoja on Mannisen mukaan hyvä, sillä kankaat ja nukka ovat nahkaa huokoisempia materiaaleja. Ne imevät suojaavan suihkeen paremmin.

Ensin puhdistus, sitten suojaus

Ennen suojaamista kengät kannattaa kuitenkin aina ensin puhdistaa ja tähän on olemassa sangen näppärä työkalu.

– Tämä on sellainen vanha keksintö, minkä huomaan, että moni on unohtanut, Manninen toteaa esitellessään kenkäharjaa, joka on tärkeä työpari kenkäsuojalle.