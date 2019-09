Suomalaisen Aatun, 22, uskomaton vaellus: Käveli Yhdysvaltojen halki, jalat turposivat ja varpaasta lähti tunto kuukausiksi – kolme ystävää ei päässyt koskaan perille

Kyseessä on 4 265 kilometriä pitkä vaellusreitti, joka kulkee Meksikon rajalta Kanadan rajalle Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioiden läpi.

Ajatus lähti elokuvasta

Ajatus vaellusreitille lähdöstä tuli elokuvan Wild – Villi vaellus myötä. Kyseessä on elokuvasovitus Cheryl Strayedin omakohtaisiin kokemuksiin perustuvasta kirjasta Villi vaellus.

Ruoaksi riisiä ja tonnikalaa

Vaellus on fyysisesti raskasta, joten se vaatii myös suuria energiamääriä.

Vaeltajat lähtivät matkaan usein aamuvarhain, parhaimmillaan jo aamuyöstä. Siihen on sanottavissa selvä syy: etenkin lumisessa maastossa lumi on jäätynyt kiinteäksi yön aikana, jolloin lumessa liikkuminen on helpompaa.