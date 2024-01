Pysy lämpimänä pakkasella! Asiantuntija kertoo "suurimman virheen" talvipukeutumisessa

Miten selvitä vihlovassa pakkasessa? Tämä kysymys on ollut viime päivinä jälleen ajankohtainen, kun sääkartat ovat hohkaneet sinisinä ja tuuli on puhaltanut hyisesti.

Arktiset olot ja lämpötilat työnsä puolesta hyvin tunteva Rovaniemen Partioaitan myymäläpäällikkö Jani Korkeamäki kertoo, että kaikki lähtee vähän yllättäenkin siitä, että ulos lähtijä on syönyt ja juonut hyvin.

– Arktisissa oloissa vaeltavat talviretkeilijät pitävät hyvin tarkkaan huolta juomisesta. Heille nestetasapainon ylläpitäminen on jopa tärkeämpää kuin kesäkelillä. Janon tunne ei iske, mutta kun kroppa alkaa kuivua, nesteet eivät liiku ja lämpötasapaino alkaa järkkyä kuivuuden takia.

– Pakkanen myös haihduttaa kosteutta. Sen huomaa vaikkapa silloin, kun seisoo ilman hanskoja pakkasessa. Eli iho kuivuu hurjasti. Juoda siis pitää, vaikka ei janottaisi. Ja jos juoma on lämmintä tai haaleaa, sitä parempi.

Ei tiukkaa vaan väljää

– Napapiirillä asuvana suosittelen aika perinteisiä keinoja ja maalaisjärkeä. Oikeita materiaaleja, oikeassa järjestyksessä niin, että kerrokset ovat tarpeeksi ilmavia. Suurin virhe, minkä varsinkin turistit tekevät, on että puetaan päälle hirveästi kerroksia.

– Jos päällä on vaikkapa neljä kerrosta, paketti kehon ympärillä on niin tiivis, että siinä ei ole enää ilmaa ollenkaan. Saattaa olla vielä päällimmäisenä liian ahdas takki, joka puristaa senkin vähän eristävän ilman vaatekerroksen sisältä ulos. Eli päälle väljät vaatteet, jotka eivät kiristä heti, kun vähänkin ojentaa kättä.

Alle merinovillaa

– Huonolaatuinen fleece ei päästä kropasta lähteviä höyryjä lävitseen, mikä kerää kosteutta kroppaan. Ja kosteus pakkassäässä on huono asia, koska silloin meillä on märkää ja kylmää. Sen sijaan me haluamme kuivaa, lämmintä ja hengittävää vaatetta.