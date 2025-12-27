Monet ammattiryhmät viettävät joulunpyhät töissä. Kävimme Helsingin keskuspelastusasemalla katsomassa, miten pyhät ovat sujuneet.

Helsingin keskuspelastusasemalla työnkuva säilyy samana riippumatta siitä, onko arkipäivä vai juhlapyhä.

– Pikkujouluaika voi olla vähän vilkkaampaa kaupungilla ja viikonloppuisin, mutta ei tässä joulupyhien aikaan ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa, kertoo palomies-ensihoitaja Henri Laukkarinen.

15 vuotta sitten ammattiinsa valmistunut ensihoitaja Venlakin on jo tottunut viettämään jouluja töissä.

– Joskus tietysti lasten myötä kaipaa sitä kotonaoloa.

Palomies-ensihoitaja Miro Kuutamon mukaan vain jouluruoasta erottaa normipäivän töissä. Kollega Hugo Grön muistuttaa. että "kyllähän täälläkin on koristeltu vähän aseman edustaa".

– Hyvässä seurassa, niin mikäs täällä on ollessa. Täällä on aina kivaa. Ihan sama, onko joulu vain ei, Hugo Grön jatkaa.

Lähestyvä vuodenvaihdetuo työhön säpinää aivan eri tavalla kuin joulu.

– Sakki on viihteellä, niin siinä sitten sattuu ja tapahtuu. Raketit ja päihteiden lieveilmiö., Grön jatkaa.