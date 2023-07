Tiesitkö? Sinkkuelämää oli Bradley Cooperin ensimmäinen tv-rooli – joutui valehtelemaan yhdestä asiasta saadakseen työn

Sinkkuelämää -sarja on ollut monien huulilla viime aikoina, kun sarjan jatko-osa And Just Like That sai ensi-iltansa kesäkuun lopulla. Kovinkaan moni ei kuitenkaan välttämättä tiedä, että oman televisiouransa näyttelijänä Sinkkuelämää-sarjassa aloitti myös Bradley Cooper, joka nähtiin sarjan toisella kaudella yhdessä jaksossa vuonna 1999.