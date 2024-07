Nyt se on varmaa: Kim Cattrall ei palaa And Just Like That.. -sarjan kolmannelle kaudelle

Viikonlopun aikana viestipalvelu X:ssä alettiin juoruilla Samantha Jonesia Sinkkuelämää -sarjassa näytelleen Kim Cattrallin palaavan sarjan jatko-osan And Just Like That... tulevalle kolmannelle kaudelle.

Fanit joutuivat kuitenkin kokemaan karvaan pettymyksen, kun näyttelijätär murskasi toiveet paluusta vastaamalla juoruun negatiivisesti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Näyttäisi siltä, että Kim Cattrall (eli Samantha Jones) aikoo palata And Just Like That... -sarjan kolmannelle kaudelle sittenkin! Joku kirjoitti X:ään tehdyssä julkaisussaan.

– Tuo on niin ystävällistä, mutta en ole, Cattrall vastasi fanin toiveikkaaseen julkaisuun.

Cattrallin vaiheikasta historiaa Sinkkuelämää-sarjan kanssa on uutisoitu rutkasti. Klassikkosarjassa näyttelijöiden Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) sekä Sarah Jessica Parker (Carrie) kanssa esiintyneen Cattrallin haluttomuus palata johtuu näyttelijöiden kylmistä väleistä.

Cattrall on kertonut aikaisemmin tuntevansa olonsa epämukavaksi etenkin Parkerin seurassa. Cattrall on kertonut tahtovansa välttää tilanteita, joissa hän ei tunne oloaan hyväksi.

Cattrall teki kuuluisan näyttäytymisen And Just Like That... -sarjan toisen kauden lopussa. Näyttelijätär näkyi ruudulla vain 72 sekuntia, mutta hänen esiintymisensä voitti jopa palkinnon ja kerrytti Cattrallin kassaa noin 1 miljoonalla dollarilla.