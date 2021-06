Yksi puolue saattaa päättää Ruotsin politiikan uuden suunnan, valittavana kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa – "Avaimet ratkaisuun"

– On aivan ilmiselvää, että asioita on hyvin vaikea saada toimimaan sulkemalla nämä molemmat puolueet ulos vaikutusvallasta, von Schoultz sanoo.

Tukipuolue liberaalit vaihtoi jo leiriä

"Politiikan Houdini" ay-taustalla

Von Schoultzin mukaan nykyinen kriisi on ilman muuta Löfvenin toistaiseksi kovin haaste. Ennen sosiaalidemokraattien johtajaksi nousemistaan Löfven työskenteli pitkään Ruotsin metalliliitossa (IF Metall) toimien myös useita vuosia sen johtajana.

– Löfven on tunnettu ammattiyhdistystaustaa omaavana taitavana neuvottelijana, tosin hän on myös itse ruokkinut tällaista mielikuvaa. Mutta on myös kiistatta näyttöä siitä, että hän on onnistunut sopimaan muiden puolueiden kanssa hyvin vaikeissa tilanteissa, von Schoultz sanoo.