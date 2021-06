Kirjeenvaihtajan kommentti: Pääministeri Löfveniä syytetään täydellisestä virhearviosta – vasemmistopuolue saanut hallituksesta niskalenkin

Stefan Löfvenin hallituksen haluttomuus keskustella pienimmän tukipuolueensa ainoasta hallitusohjelmaan sanelemastaan ehdosta – siitä, että vuokrasäännöstelystä on pidettävä kiinni – on kaatamassa Löfvenin hallituksen muutenkin erittäin hankalassa tilanteessa: Hallituksen pitäisi luotsata Ruotsia kuiville sekä koronapandemiasta että talouden alamäestä.

Merkillinen Ruotsin malli

Vasemmistolle vain yksi hallitusehto 73 kohdasta

Löfveniä syytetään ”täydellisestä virhearviosta”

Tilanne on kriittinen Stefan Löfvenin hallitukselle. Sosiaalidemokraattien sisälläkin kritiikki on kovaa, Löfveniä syytetään tilanteen täydellisestä väärin arvioimisesta. Pieni 27 kansanedustajan vasemmistopuolue on ottanut Löfvenistä niskalenkin, josta tämän on nyt vaikea päästä irti.