Löfven huhkii kokoon uutta hallitusta – edellisen kaatanut vasemmistopuolue vaatii puumerkkiään syksyn budjettiin

Puolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina, että puolue voi sallia Löfvenin edetä, koska hallitusohjelmasta on poistettu hanke selvittää vuokrasääntelyn keventämistä.

Dadgostarin mukaan vasemmistopuolue on ollut liian naiivi ja liian hyväuskoisesti tukenut sosiaalidemokraatteja.

– Emme aio enää olla ovimattona. Meillä on ollut liian suuri luottamus sosiaalidemokraatteihin ja heidän kykyynsä rakentaa Ruotsia. Enää meillä ei ole sitä, Dadgostar sanoi.

Vasemmistopuolue sysäsi käyntiin hallituskriisin

Dadgostar on kriisin myötä kasvattanut kannatustaan roimasti. Aftonbladetin teettämässä kyselyssä 39 prosenttia vastanneista sanoi luottavansa häneen paljon tai erittäin paljon. Nousua edellisestä kyselystä on seitsemän prosenttiyksikköä.

Dagens Nyheter kertoo, että vasemmistopuolue on uhkavaatimuksensa jälkeen saanut yli 3 300 uutta jäsentä. Puolueen kannatus on saman lehden kyselyssä noussut 12 prosenttiin, joka on korkein lukema sitten vuoden 2002.