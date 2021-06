Tämä asia vaikuttaa Ruotsin hallituksen kaatumisen taustalla – voiko ruotsidemokraatit päästä nyt valtaan?

Luottamusäänestyksen syy oli hallituksen hanke edistää markkinavuokria. Ruotsissa vuokramarkkinat toimivat tyystin eri tavalla kuin Suomessa. Vuokrasuhde on vuokraoikeus ja kohtuullisten vuokrien takaamiseksi vuokrankorotuksista neuvottelevat vuokranantajien ja vuokralaisten edustajajärjestöt.

Löfvenin hallituksen hiljainen takaaja vasemmistopuolue on koko nykyhallituksen ajan vastustanut hanketta. Se vaati, että hallitus peruu hankkeensa. Kun ratkaisua ei lopulta löytynyt, vasemmisto äänesti hallituksen luottamusta vastaan. Näin valtiopäivien enemmistö ilmoitti, ettei Löfvenin hallituksella ole enää valtiopäivien luottamusta.

"Ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta"

Uudesta hallituksesta neuvoteltiin kuukausia, kunnes lopulta liberaalit ja keskusta irtautuivat allianssista ja sopivat Löfvenin kanssa uuden hallitusohjelman, tammikuun sopimuksen. Juuri tuon hallitusohjelman 44. kohta on nykyisen hallituskriisin syy. Mutta yhtä merkittävä on sen alun kirjaus, jonka mukaan vasemmistolla ei saa olla minkäänlaista vaikutusvaltaa hallituksen politiikkaan.

Ruotsin uudessa poliittisessa todellisuudessa vasemmistolle onkin jäämässä lähinnä ovimaton rooli, missä sen ainoa poliittinen vaikutuskeino on sosiaalidemokraattisen pääministerin uhkailu.

– Tällä hallituskaudella vasemmisto on kärsinyt kaikkein eniten, eikä se ole jäänyt keneltäkään huomaamatta, totesi vasemmiston puheenjohtaja Nooshi Dadgostar hetkeä ennen äänestystä.

Ruotsidemokraatit janoavat hallitusvaltaa

Kolme vuotta myöhemmin tilanne on jo täysin toisenlainen. Kristersson ja ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson ovat tavanneet toisiaan useasti. Yhdessä kristillisten ja liberaalien kanssa puolueet ovat keskustelleet maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Nämä neljä puoluetta olivat myös yhdessä keskustan kanssa ajamassa läpi kirjausta Ruotsin Nato-optiosta.

Kun porvaririntama jo rasvailee yhteistyön akselia ruotsidemokraattien kanssa, suurin jäljellä oleva kysymysmerkki on enää se, voisivatko ruotsidemokraatit nousta hallitukseen saakka. Ruotsidemokraatit ovat itse väläytelleet ideaa uudesta ”konservatiivisesta blokista”, joka kuitenkin muiden tahoilta on tyrmätty.

Mutta hallitusvaltaa Åkesson ja ruotsidemokraatit janoavat. Puolue on jo käynnistänyt sisäisen työn, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa puolueen linjaa ja hankkia sellaista asiantuntemusta, jotta se kykenisi olemaan ”rakentava kumppani”.

Moderaateilla, ruotsidemokraateilla ja kristillisillä on tuoreimman Kantar Sifon mielipidemittauksen mukaan yhteensä 47,7 prosentin kannatus, jolla he saisivat yhteensä 176 kansanedustajaa Ruotsin 349-paikkaisille valtiopäiville.

Keskikentän puolueiden ratkaisut

Liberaalit ovat jälleen hakeutumassa porvarileiriin. Puolue on päättänyt jättää nykyisen hallitusyhteistyön tulevan syksyn budjetin jälkeen.

Viime maaliskuussa liberaalien puoluevaltuusto päätti, että puolue voi ruotsidemokraattien eristämisen jälkeen nyt käydä neuvotteluja Åkessonin puolueen kanssa. Liberaalien puheenjohtaja Nyamko Sabuni on kuitenkin vetänyt rajan yhteistyölle ja se menee budjetissa. Siitä puolue ei aio neuvotella ruotsidemokraattien kanssa.

Linjamuutos on kuitenkin aiheuttanut kannatuksen valumisena. Liberaaleja kannattaa tuoreimman Kantar Sifon kyselyn mukaan enää 2,3 prosenttia äänestäjistä. Luku on puolueelle eksistentiaalisen kriisin paikka, sillä valtiopäiville noustakseen puolueen on ylitettävä 4 prosentin äänikynnys.