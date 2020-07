Yksi puhelinnumero voi ratkaista Madeleine McCannin mysteerin – poliisille on tulvinut yli 800 uutta vihjettä 13 vuoden takaisesta katoamisesta

Poliisi pyysi jälleen vihjeitä myös yleisöltä ja niitähän on tullut.

Keskiviikkoiltana Saksan liittovaltion rikospoliisin tutkija Christia Hoppe kertoi tv-lähetyksessä, että kuukauden aikana poliisi on saanut yli 800 vihjettä tapaukseen liittyen.

Kuka omistaa portugalilaisen puhelinnumeron

Yksi tämän hetken kuumimmista johtolangoista on portugalilainen puhelinnumero.

Tutkija kertoi tv-lähetyksessä, että pilkahdusta toivostakin on. Poliisi on hänen mukaansa saanut vinkkejä siitä, miten he voivat mahdollisesti onnistua määrittämään numeron omistajan kenties vaikka pankkirekisteröinti tietojen kautta.