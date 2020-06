Madeleine McCannin katoamismysteeriä on yritetty ratkoa ympäri maailma jo 13 vuotta – näin tapahtumat ovat edenneet

3. toukokuuta 2007 – Katoaminen hotellihuoneesta

15. toukokuuta 2007 – 12 päivää katoamisesta

Syyskuu 2007 – Neljä kuukautta katoamisesta

Heinäkuu 2008 – Reilu vuosi katoamisesta

Toukokuu 2011 – Neljä vuotta katoamisesta

Vanhemmat Kate ja Gerry McCann päätyivat osaksi hakkerointiskandaalia, jossa News of the World -median toimittajia tuomittiin lopulta puhelinten hakkeroinnista.

Heinäkuu 2013 – Kuusi vuotta katoamisesta

Tammikuu 2014 – Seitsemän vuotta katoamisesta

Maaliskuu 2019 – Kaksitoista vuotta katoamisesta

Kesäkuu 2020 – 13 vuotta katoamisesta

Tänään 4. kesäkuuta saksalaissyyttäjät kertoivat tutkivansa asiaa murhana.Miehen ulkonäöstä kerrotaan, että hän on valkoihoinen mies, joka näyttää ikäistään nuoremmalta. McCannin katoamisen aikaan hän on ollut 30-vuotias, mutta hän on todennäköisesti näyttänyt noin 25-vuotiaalta.

Saksalaisviranomaiset kertovat, että epäilty on pedofiili, jolla on taustallaan tuomioita seksuaalirikoksista ja huumebisneksestä. Mediassa häntä kutsutaan nyt nimellä Christian B.

BBC:n mukaan he ovat julkaisseet jopa hänen puhelinnumeronsa ja numeron, josta hänelle on soitettu. Tutkijoiden mukaan ne voivat olla kriittisiä. Miehen numero on viranomaisten mukaan +351 912 730 680 ja hänelle soittanut numero on +351 916 510 683.