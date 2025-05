Madeleine McCannin katoamistapauksesta uutta tietoa

Saksalaissyyttäjät ovat vakuuttuneita siitä, että Madeleine McCann kuoli.

Brittiläisen Madeleine McCannin vuonna 2007 tapahtuneessa katoamisessa on paljastunut mahdollisesti uutta tietoa, kertovat brittiläiset The Telegraph sekä The Sun.

Mediat kertovat viitaten Channel 4:n tuoreeseen dokumenttiin, että McCannin katoamisesta epäillyn saksalaismiehen Christian Brüecknerin hylätyltä tehdasalueelta on löydetty kovalevy ja kannettava tietokone ja niille tallennetut tiedot todistaisivat McCannin kuolleen pian katoamisen jälkeen vuonna 2008.

Saksalaissyyttäjät ovat vakuuttuneita McCannin kuolemasta, dokumentissa kerrotaan.

Tehtaalta löydettiin myös lasten vaatteita, leluja, maskeja, luvattomia aseita sekä mahdollisesti tajuttomuutta aiheuttavia kemikaaleja.

Saksan poliisi löysi alueelta jo vuonna 2016 kuusi muistitikkua sekä kaksi muistikorttia. Tikuille ja korteille Brüeckner oli tallentanut tiedostoja, joilla hän kertoi halunneensa siepata lapsia, Telegraph kirjoittaa.

Brüeckner muun muassa kuvaili, kuinka huumaisi lapsen ja hänen äitinsä päiväkodin ulkopuolella ja sitten nappaisi heidät autoonsa. Brüeckner myös kuvaili pahoinpidelleensä nelivuotiasta tyttöä ja sanoi "olevansa paratiisissa".

Asiasta ensimmäisenä Suomessa kertoi Iltalehti.