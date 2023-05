Selviääkö Maddie-mysteeri viimein? Poliisit keräävät nyt näytteitä patoalueelta – tämä Madeleine McCannin etsintäoperaatiosta tiedetään

Paikallisviranomaiset tekevät yhdessä Saksan ja Britannian poliisivoimien kanssa etsinnän Portugalissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyse on useisiin vuosiin ensimmäisestä virallisesta edistysaskeleesta tapauksessa.

Operaatio on Saksan viranomaisten johtama, ja sen avulla poliisi selvittää McCannin katoamisen yhteyttä saksalaiseen Christian Brueckneriin. 45-vuotias Brueckner nimettiin vuonna 2022 viralliseksi epäillyksi pikkutytön katoamistapauksessa.

Hän on parhaillaan vankilassa Saksassa kärsimässä tuomiota, jonka sai 72-vuotiaan amerikkalaisen raiskaamisesta Praia da Luzissa. Mies asui Madeleinen katoamisen aikaan Etelä-Portugalissa.

Poliisin mukaan heillä on hyvä syy tehdä etsintöjä juuri kyseisellä patoalueella. Tällä viikolla etsintöjä tehdään neljällä alueella.

– Voitte kuvitella, että emme me aloita etsintää jossain päin Portugalia noin vain. Siihen täytyy olla hyvä syy, sanoo Saksan valtionsyyttäjä Hans Christian Wolters saksalaisen NDR:n haastattelussa.

Alueella tekee työtä kymmenet etsijät. He ovat kaivaneet maata rannalla sekä liikkuneet vesistössä kumiveneillä. Mukana on useita etsijäkoiria. Viranomaisten on nähty vievän paikalta useita kassillisia jonkinlaisia näytteitä, mutta tarkempaa tietoa kassien sisällöstä tai löydöksistä ei ole vielä kerrottu.