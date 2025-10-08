29-vuotias mies on pidätetty epäiltynä Los Angelesin tammikuisen tulipalon sytyttämisestä.
Floridassa kiinni otetun miehen epäillään sytyttäneen palon tahallaan. Asiasta kertoi paloa tutkiva viranomainen keskiviikkona.
Tiedotustilaisuudessa tutkijat näyttivät tekoälyllä tehtyjä kuvia, joita he kertoivat epäillyn luoneen ennen palon sytyttämistä.
Tutkijat sanovat epäillyn sytyttäneen palon suositulla patikkareitillä varhain uudenvuodenpäivänä. Palo saatiin alun perin hallintaan, mutta se jäi kytemään kasvien juuristoon.
Tutkijoiden mukaan palo syttyi uudelleen viikkoa myöhemmin kovien tuulien myötä. Palisadesin alueella syttyneessä tulipalossa kuoli useita ihmisiä, ja lisäksi palo tuhosi tuhansia rakennuksia.
Tulipalo oli yksi kaupungin historian pahimmista.