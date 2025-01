Ennen ja jälkeen -videot näyttävät, miten Kalifornian paratiisi muuttui tuhkaksi

Maastopalo teki laajaa tuhoa Kalifornian arvoalueella.

Kun matkabloggaajat Simran ja Ishaan kuvasivat kävelykierroksen Palisades Villagessa ja Pacific Palisadesissa viime vuoden toukokuussa, he tallensivat ylellisen ostosalueen ja ympäröivän naapuruston aurinkoisen ja rennon tunnelman.

Kymmenen kuukautta myöhemmin jäljellä on vain rakennusten kuoria, vääntynyttä metallia, tuhkaa ja roskia, kun Palisadesin tulipalo riehui alueella viime viikolla.

Uutistoimisto Reutersin kuvaaja käveli Simranin ja Ishaanin jalanjäljissä ja loi heidän kierroksensa uudelleen, näyttäen karun kontrastin kahden videon välillä.

Voit katsoa videon artikkelin alusta.

Paloissa on kuollut ainakin 24 ihmistä. Eatonin palossa kaupungin pohjoispuolella on kuollut 16 ihmistä, mikä tekee siitä viidenneksi eniten tappaneen maastopalon Kalifornian osavaltion historiassa. Palisadesin palossa kaupungin länsipuolella on kuollut kahdeksan ihmistä.