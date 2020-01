Yksi kuollut tuntemattomaan sairauteen Kiinassa – muistuttaa virusta, joka surmasi satoja ihmisiä vuosituhannen alussa

Yli neljälläkymmenellä ihmisellä on havaittu uuden viruksen aiheuttamia keuhkokuumeen kaltaisia oireita. Heistä 61-vuotias mies kuoli torstaina. Seitsemän sairastuneen tila on vakava, kaksi on päässyt pois sairaalasta ja loppujen tila on terveysviranomaisten mukaan vakaa. Tautia on todettu Wuhanin kaupungissa keskisessä Kiinassa.