Huoli mysteeriviruksesta leviää: Yhdysvallat tarkastaa kiinalaisesta Wuhanin kaupungista tulevat matkustajat

Tarkastelun kohteeksi joutuvat Wuhanista suoraan tai jatkolennoilla San Franciscon, New Yorkin JFK:n ja Los Angelesin lentokentille saapuvat ihmiset. Lentokentillä muun muassa mitataan matkustajien ruumiinlämpö.

CDC:n edustaja Nancy Messonnier kertoi tiedotustilaisuudessa, että Kiinassa on tähän mennessä havaittu 45 tapausta, jotka on yhdistetty uuteen virukseen. Lisäksi kaksi tautitapausta on löydetty Thaimaassa ja yksi Japanissa.