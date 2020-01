Koronavirukseen kuollut Kiinassa jo 41 ihmistä – Ranskassa todettiin kolmas tartunta

Kaikki uudet kuolemantapaukset tulivat ilmi miljoonakaupunki Wuhanissa, josta tartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa. Myös sairastuneiden määrä on edelleen noussut ja on nyt viranomaisten mukaan lähes 1 300.

Washington Post -lehden mukaan tarkkailussa on noin 8 400 ihmistä. Lehden mukaan on kuitenkin mahdollista, että kiinalaisviranomaiset eivät kerro julkisuuteen kaikkia tietoja tartuntojen ja kuolemien määristä.

Kiina on turvautunut kokonaisten kaupunkien eristämiseen ja matkustusrajoituksiin tartuntojen hillitsemiseksi. Eristettynä on 13 kaupunkia samaan aikaan, kun kiinalaisten matkustusinto on kiivaimmillaan lomakauden ja uuteenvuoteen liittyvän juhlinnan vuoksi. Uusivuosi on kiinalaisille vuoden tärkein juhla, jonka pääpäivää vietetään tänään lauantaina. Juhlintaan liittyviä suuria yleisötapahtumia on peruttu eri puolilla maata.