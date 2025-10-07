Suur-Lontoon poliisi pääsi tuhansia puhelimia ryöstäneen rikollisjengin jäljille yhden puhelimen myötä.
Suur-Lontoon poliisi kertoo hajottaneensa kansainvälisen rikollisjengin, jonka epäillään salakuljettaneen jopa 40 000 puhelinta. "The Met", kertoo päässeensä suuren rikollisjengin jäljille yhden varastetun puhelimen myötä. Britannian yleisradioyhtiö BBC mukaan, poliisi pääsi vyyhdin jäljille vuonna 2024.
Yksi puhelinvarkauden uhriksi joutunut henkilö jäljitti varastetun matkapuhelimensa.
– Se oli itseasiassa jouluaatto ja yksi uhreista jäljitti varastetun iPhonensa Heatrow-lentokentän läheiseen varastoon, rikostutkija Mark Gavin kertoo.
Poliisi kertoo ottaneensa kiinni 18 epäiltyä. Ratsioissa takavarikoitiin yhteensä yli 2 000 puhelinta, joita tehtiin 28 kiinteistöön Lontoon ja Hertfordshiren alueilla.
Puhelin löytyi 894 muun puhelimen kanssa samasta pahvilaatikosta.
Lue myös: Varas yritti viedä vanhuksen puhelimen Lontoossa – tarkkaavaiset peitepoliisit nappasivat itse teossa
Puhelimet matkalla Kiinaan
Löytyneet puhelimet oli matkalla Kiinaan, Hong Kongiin.
Pakettien myös poliisi pääsi varkaiden jäljille. Varastettuja puhelimia sekä tekijöitä löytyi lisää.
Poliisin julkaisemien tietojen mukaan rikoksista epäillyistä ja pidätetyistä 14 on naisia.
Vuonna 2024 Britanniassa varastettiin yli 80 000 matkapuhelinta. Kolme neljästä varastettiin Lontoossa. Varkauksien määrä on kokonaisuudessaan kolminkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana. Valtaosa puhelimensa menettäneistä, eivät saa niitä takaisin.
Poliisi arvioi, että varkauksien motiivi on käytettyjen puhelimien tarve markkinoilla. Rikollisten kerrotaan siirtyneen esimerkiksi huumeiden salakuljettamisesta ja -myymisestä rahakkaampaan käytettyjen puhelinten kauppaan. Katuvaras voi saada puhelimesta ja lisälaitteista jopa 300 (noin 380 euroa) punnan korvaus.
Euroopasta varastettujen puhelinten myyntiä ja korkeaa markkina-arvoa Kiinan markkinoilla perustellaan paremmilla mahdollisuuksilla ohittaa Kiinan tiukan sensuurin verkossa olevien laitteiden osalta.
Poliisi on aktiivisesti julkaissut videoita puhelinvarkaiden toimista sosiaalisessa mediassa. Toimien kerrotaan vähentäneen rikosten määrää 14 prosentilla.