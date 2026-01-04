Monacon prinssi Jacques ja prinsessa Gabriella astuivat valokeilaan.
Monacon ruhtinasperhe julkaisi tyylikkään uuden vuoden postauksen virallisella Instagram-tilillään. Tuoreessa otoksessa ruhtinas Albertin sekä ruhtinatar Charlenen rinnalla nähdään heidän 11-vuotiaat kaksosensa, prinsessa Gabriella sekä prinssi Jacques.
Silminnähden kasvaneet lapset ovat pukeutuneet tyylikkäästi juhlallisiin asuihin.
– Ruhtinas Albert sekä Ruhtinatar Charlene sekä heidän lapsensa kruununprinssi Jacques ja prinsessa Gabriella toivottavat teille onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta, kuvan yhteyteen on kirjoitettu.
Monet ruhtinasperheen seuraajat ihastelevat julkaisua muun muassa lukuisin sydänemojein sekä uuden vuoden toivotuksin.
Monacon pikkukuninkaalliset edustavat toisinaan vanhempiensa rinnalla julkisissa tilaisuuksissa. Muutoin Jacques ja Gabriella elävät varsin suojattua elämää.