Panttivankien ruumiiden hidas palauttaminen turhauttaa Israelissa.
Israelin armeijan mukaan yksi Hamasin viime yönä luovuttamista ruumiista ei vastaa ketään panttivangeista, kertoo BBC.
Asia selvisi oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa.
Hamasin mukaan osa panttivankien ruumiista on sortuneiden rakennusten alla, ja niiden löytäminen vaatisi raskasta raivauskalustoa.
BBC:n mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Hamas palauttaa väärän ruumiin. Niin kävi myös helmikuussa, jolloin asiasta nousi laajaa raivoa israelilaisten keskuudessa. Hamas myöhemmin palautti oikean henkilön ruumiin.
Israel on turhautunut panttivankien ruumiiden palauttamisen hitaudesta. Vastatoimena Israel uhkasi sulkea Rafahin rajanylityspaikan humanitaarisen avun kuljetuksilta.