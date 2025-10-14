Kaikki eilen Israeliin elossa palautetut panttivangit on saatu sairaalahoitoon. MTV Uutiset tapasi vielä Gazassa olevien panttivankien ruumiiden vuoksi hallitukselta ”voimakasta reaktiota” vaatineen järjestön.

Mediatietojen mukaan Israelin eilen vapauttamille palestiinalaisvangeille ei ole Gazassa riittävää terveydenhuoltoa. Al Jazeeran toimittaja kertoo, että ihmisten on haettava hoitoa muualta ja useat jonottavatkin nyt evakuointia.

Sen sijaan Israeliin palautetut 20 elossa olevaa panttivankia kuljetettiin eilen kolmeen sairaalaan Tel-Avivissa, Ramat Ganissa ja Petah Tikvassa, ja hoitoprosessi on saatu aloitettua. Heidän voinnistaan on kerrottu vasta vähän. Yhden 24-vuotiaan panttivangin on kerrottu menettäneen näkönsä toisesta silmästään.

Israelista kaapattujen panttivankien omaisia edustavan Hostages and Missing Families Forumin (suom. Panttivankien ja kadonneiden perheiden foorumi) vapaaehtoinen Or Moshe kertoo MTV Uutisille Tel Avivissa Ichilovin sairaalassa, että kaikki panttivangit tulevat olemaan sairaalahoidossa ainakin muutaman päivän. Esimerkiksi leikkaushoitoa vaativat pidempäänkin. Ichiloviin tuotiin eilen viisi panttivankia.

– Jokainen panttivanki voi hieman eri tavoin. He ovat kuitenkin nyt kotona (Israelissa) ja perheidensä ympäröiminä. Sen perusteella, mitä olemme nähneet, he kaikki pystyvät seisomaan, kävelemään ja puhumaan, ja sitä me kaikki toivoimme, Moshe kertoo.

Tiedotustilaisuus tänään illalla

Panttivangit ovat toistaiseksi tavanneet omaisiaan ja lääkintähenkilökuntaa. Moshe kertoo, että hänkin on tavannut vasta perheenjäseniä, sillä panttivangit tarvitsevat nyt aikaa rauhoittua ja sopeutua vapaaseen elämään.

– En usko, että useimmat heistä ovat vielä todella alkaneet kertoa tarinoitaan. Tiedämme, että jotkut heistä olivat erittäin huonoissa oloissa. Tiedämme sen aiemmin vapautetuilta panttivangeilta, joita pidettiin heidän kanssaan, Moshe sanoo.

– Näemme, kuinka laihoja jotkut panttivangeista ovat, ja tiedämme, kuinka hirvittävät olot vankeudessa olivat. Olen varma, että ne tarinat, joita pian kuulemme, heijastavat niitä olosuhteita, joista olimme tietoisia, ja jotkut voivat olla vielä pahempia, hän jatkaa.

Viiden Ichilovin sairaalassa hoidettavan panttivangin omaiset pitävät tänään illalla tiedotustilaisuuden kello 20.15, jossa kerrotaan tuoreimmat tiedot panttivankien voinnista. MTV Uutiset seuraa tiedotustilaisuutta paikan päällä.

– Jokaisella heillä on edessään pitkä tie toipumiseen.

Moshe kertoo toivovansa, että nyt myös ennen eilistä vapautettujen panttivankien toipuminen vauhdittuu, sillä monet heistä taistelivat eiliseen saakka niiden puolesta, jotka jäivät jälkeen Gazaan.

– Toivon, että nyt kun heidän kanssaan pidetyt panttivangit ovat palanneet kotiin, hekin voivat vihdoin aloittaa oman toipumisensa, Moshe sanoo.

Kuolleiden panttivankien ruumiita vaaditaan yhä Israeliin

Moshen mukaan eilen Israeliin palautettujen panttivankien perheet ovat yli kahden vuoden taistelun jälkeen ikionnellisia saadessa omaisensa takaisin Israeliin. Taistelu kuitenkin jatkuu vielä Gazassa olevien 24 kuolleen panttivangin ruumiin saamiseksi Israeliin. Eilen Hamas palautti ruumiista Israelille vasta neljä.

Moshen edustama panttivankien omaisten järjestö on vaatinut Israelin hallitusta reagoimaan puuttuviin ruumiisiin voimakkaasti.

– Tärkeintä nyt on saada Hamas vastuuseen siitä, mitä se lupasi tulitauon ja sopimuksen aikana eli kaikkien panttivankien palauttamista kotiin, Moshe sanoo.

Moshe kertoo, ettei järjestö tarkoita voimakkaalla reaktiolla sodan jatkamista.

– Tarkoitamme, että on tehtävä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, että Hamas saadaan vastuuseen ja että tämä sopimus toteutuu loppuun saakka, jotta jokainen panttivanki palaa kotiin. Jos se tarkoittaa lisää kansainvälistä painetta, Israelin hallituksen toimia tai välittäjien painostusta, niin se on tehtävä, Moshe selventää.

Myös Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi eilen pitävänsä neljän panttivangin ruumiin palautusta sitoumusten laiminlyöntinä Hamasilta.

– Kaikki viivästykset tai tahallinen välttely katsotaan sopimuksen törkeäksi rikkomukseksi, johon reagoidaan asianmukaisesti, Katz sanoi viestipalvelu X:ssä.