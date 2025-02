Israel syyttää Hamasia: Palautitte väärän ruumiin

Lisäksi Israel syyttää Hamasin surmanneen kaksi pikkupoikaa, joiden ruumiit olivat torstaina palautettujen joukossa.

Israelin asevoimat sanoo, että yksi Gazasta torstaina palautetusta ruumiista ei kuulu sille ihmiselle, jolle äärijärjestö Hamas sanoi sen kuuluvan.

Gazasta toimitetuissa arkuissa olivat muun muassa alle vuoden ikäisenä siepatun israelilaispojan sekä tämän neljävuotiaan veljen ruumiit.

Luovutettujen joukossa piti olla myös poikien äidin ruumis.

Israelin asevoimien mukaan toimitettu ruumis ei kuitenkaan ole poikien äidin eikä vastaa ketään muutakaan siepattua ihmistä.

Israelin asevoimien tiedottaja kertoi asiasta viestipalvelu Telegramissa.

Asevoimat vaatii Hamasia palauttamaan poikien äidin ruumiin sekä kaikki loput siepatut.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Hamas on sanonut, että Israelin ilmaisku oli surmannut pikkulapset, joiden ruumiit palautettiin torstaina.

Heidän on kerrottu kuolleen varhaisessa vaiheessa Israelin hyökkäystä Gazaan.

Israelin asevoimien tiedottaja sen sijaan sanoi perjantaina, että "palestiinalaisterroristit" olivat surmanneet heidät vankeudessa vuoden 2023 marraskuussa.

Hamas ei ole kommentoinut

Qatarilaismedia al-Jazeera kirjoitti perjantain vastaisena yönä, ettei Hamas ollut vielä kommentoinut Israelin asevoimien esittämiä syytöksiä.

Al-Jazeeran mukaan Hamas ei ollut äidin ja hänen kahden lapsensa sieppauksen takana.

Heidät sieppasi al-Jazeeran mukaan Hamasia pienempi ja vähemmän tunnettu ryhmä, joskin Hamas valvoi heidän ruumiidensa luovutusta.

Al-Jazeera tähdentää myös, että Israelin lausunnot ovat toistaiseksi maan asevoimien esittämiä.

Israelilaiset kuolemansyyntutkijat eivät ole ainakaan toistaiseksi julkistaneet omia arvioitaan siitä, milloin siepatut olisivat saaneet surmansa tai mitkä olosuhteet olisivat tuolla hetkellä voineet olla.

Ensimmäisen vaiheen päätös häämöttää

Kyseessä oli ensimmäinen kerta Hamasin ja Israelin tammikuussa solmiman aselevon aikana, kun Hamas luovutti Israelille panttivankien ruumiita.

Torstainen neljän ruumiin luovutus ei korvaa lauantaiksi sovittua, elossa olevien panttivankien luovutusta Israelille.

Israelilaislehti Times of Israelin mukaan maan hallitus on vahvistanut, että lauantaina Hamasin on määrä vapauttaa kuusi panttivankia. Kaksi vapautettavista on ollut Hamasin hallussa jo kymmenkunta vuotta.

Israelin ja Hamasin välisen aseleposopimuksen toisen vaiheen neuvotteluiden odotetaan alkavan lähiaikoina.