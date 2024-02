Yksi asia löi konkaritoimittajat vaaleissa täysin ällikällä: "En olisi osannut odottaa tällaista liikettä"

Haavistolla komea loppukiri

Mikä vei Stubbin voittoon?

– Suoran kansanvaalin aikana on joka kerta ollut sellainen tuntu, että kun presidentti on vaihtunut, on haettu vähän toisenlaista tyyppiä presidentiksi – huolimatta siitä, että puoluekanta on säilynyt samana. Eli Pekka Haavistohan olisi ollut ihan samanlainen persoonaltaan kuin Sauli Niinistö. Loivaliikkeinen, rauhallinen kundi olisi taas jatkanut seuraavat kuusi vuotta, Hämäläinen toteaa.