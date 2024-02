Nyt irtosi rohkea veikkaus Haaviston tulevasta tehtävästä – "Mikä ettei, jos Pekka haluaa tehdä muutoksen elämässään"

Keskustelu presidentin valtaoikeuksien kaventamisesta ja presidentin viran tarpeellisuudesta on viime aikoina sammunut maailmantilanteen muuttumisen myötä.

– Presidentillä instituutiona ja sitä kautta myös Alexander Stubbilla on nyt selvä tontti, missä hän rupeaa töitä tekemään, Heikki Vento toteaa MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

– Kaikki ovat nyt varmasti kutakuinkin sitä mieltä, että presidenttiä tarvitaan ja työnjako on selkeä. Ja mitä sisäisiin asioihin tulee, tänä aamuna eivät junat liikkuneet. Se on presidentiksi valitulle tervetulotoivotus, että käytä yksityisautoa, Unto Hämäläinen sanoo.