Pöllöraati: He ovat vahvoilla presidenttikamppailussa – Haaviston kampanjasta puuttuu vuoden 2012 olennainen ilmiö

"Stubb käy toista suosiokierrosta"

– Hän käy toista suosiokierrosta, mutta kuten tiedämme niin, se on hyvin katoavaista. Hän on hyvin taitavasti yrittänyt olla sanomatta mitään ja yrittänyt taitavasti olla hermostumatta. Mutta kyllä kun vähän pintaa kaivaa, niin vanhat kujeet tulee esille, Ristamäki kommentoi Stubbin vaalitaistoa.



Mitä veikkaatte, miten käy ensimmäisellä kierroksella ja millaisissa asemissa mennään toiselle kierrokselle?



– Kyllähän Stubbin asema on tosi hyvä. Hänen trendinomainen suosiokäyränsä on edelleen menossa ylöspäin. Ja sitä paitsi hänen kampanjansa on ainoa, jolla on kunnolla rahaa. Se on selvää, että hän tulee maaliin ykkösenä ja sitten Haavisto, Ristamäki jatkaa.