Teemu Selänne suututti naapurinsa Elisabeth Rehnin somekommenteillaan

– Tietenkin oli odotettavissa, että jossakin vaiheessa kuitenkin rempsahtaa hieman, että seksuaalikysymys tulee esiin. Ja se on ihan oikein, että se homokeskustelu tuli tässä. Minusta olisi todella ikävää, jos se painettaisiin villaisella, Rehn sanoo.

Ministeri kertoo havainneensa, että Haaviston puoliso Antonio Flores on valtavan suuri voima kaksikon parisuhteessa. Rehn arvioi, että Floresilla on myönteinen vaikutus keskusteluun seksuaalisesta suuntautumisesta.

– Uskon, ettei sillä sitten loppujen lopuksi ei ole niin paljon merkitystä... vaikka nämä kyselyt, joissa 40 prosenttia ei voi ajatella... minä en oikein usko sitä, mutta näin ne sitten on kuitenkin ollut. Että tämä on ainoa, mikä minua on suututtanut ja varsinkin naapurini Teemu Selänteen kommentit.