Hamas syyttää Israelia joukkoteloituksista – MTV seuraa sotaa

Hamasin alaisuudessa toimiva Gazan terveysministeriö sanoi jo aiemmin lauantaina, että Israelin armeija on julkisesti teloittanut kymmeniä ihmisiä kaduilla sotilasoperaatiossaan Hamasia vastaan.

Gazan terveysministeriö päivitti lauantaina alueen kuolonuhrien lukua. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazan kaistalla jo yli 20 200 ihmistä, joista suuri osa on ollut naisia ja lapsia.

Lauantai

Äärijärjestö Hamasin alaisuudessa toimivan Gazan terveysministeriön mukaan Israelin armeija on julkisesti teloittanut kymmeniä ihmisiä kaduilla sotilasoperaatiossaan Hamasia vastaan.

Väitettä ei ole voitu todistaa riippumattomista lähteistä, mutta jos se on totta, kyseessä voi olla sotarikos.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n Gazan johtaja Thomas White sanoo, ettei Gazassa ole turvallista paikkaa paeta.



White kirjoitti näkemyksensä sosiaaliseen mediaan viitaten Israelin perjantaiseen viimeiseen evakuointimääräykseen. Israelin armeija ilmoitti, että Burejin pakolaisleirillä ja sen ympäristössä olevien on välittömästi lähdettävä heidän oman turvallisuutensa vuoksi ja suunnattava etelään Deir al-Balahin kaupunkiin.



Whiten mukaan Israel on määrännyt ihmisiä pakenemaan alueelle, jonne se tekee ilmaiskuja.



YK:n arvion mukaan noin 1,9 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan taisteluja Gazassa.