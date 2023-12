YK:n turvallisuusneuvosto lykkäsi taas äänestystä Gaza-päätöslauselmasta – MTV seuraa sotaa

Torstai 21.12.2023

Gazan pohjoisosassa ei enää ole toimivia sairaaloita, kertoi YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO torstaina.



WHO:n mukaan sen henkilökunta kävi keskiviikkona tutustumassa kahteen pahoin vaurioituneeseen sairaalaan alueella.



– Väellämme ei ole sanoja kuvaamaan tilannetta, joka on jo edennyt katastrofin tuolle puolen sairaalassa yhä oleville potilaille ja työntekijöille, sanoi WHO:n palestiinalaisalueiden edustaja Richard Peeperkorn.



Sairaaloissa käynyt Sean Casey kuvaili tilannetta kauhistuttavaksi.



– Tällä hetkellä ne ovat paikkoja, joissa ihmiset odottavat kuolemaa, Casey kiteytti.



Caseyn mukaan apu tulee monille potilaille liian myöhään, vaikka aselepo saataisiinkin aikaan.



– Aikuiset ja lapset ovat nääntymässä nälkään. Kaikkialla, minne menimme, meiltä pyydettiin ruokaa. Jopa sairaaloissa sellaiset ihmiset, joilla oli verta vuotavia avomurtumia, pyysivät ruokaa. Jos se ei ole merkki epätoivosta, en tiedä, mikä on, Casey sanoi.



Gazassa oli ennen sotaa 36 sairaalaa. Niistä on tällä hetkellä toiminnassa enää yhdeksän, jotka kaikki sijaitsevat alueen eteläosassa.



Äärijärjestö Hamasin hallinnon mukaan Gazassa on kuollut ainakin 20 000 ihmistä, jotka ovat suurelta osin naisia ja lapsia.





11.29:Neuvottelut aselevon saamiseksi Gazaan jatkuvat