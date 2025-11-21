Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) pitää neuvottelutilannetta Brasilian ilmastokokouksessa haastavana.
MTV Uutiset haastatteli puhelimitse Sari Multalan, joka osallistuu Brasilian ilmastokokoukseen Belémissä.
Multalan mukaan kokous voi päättyä jopa ilman tulosta.
– Tällä hetkellä tilanne näyttää erittäin haastavalta. Meillä oli juuri pidempi keskustelu, jossa maat ja maaryhmät kertoivat omia näkemyksiään puheenjohtajan nykyiseen tekstiehdotukseen, ja se oli hyvin vaikea keskustelu, Multala kertoo.
– Selvää on, ettei nykyinen teksti ole hyväksyttävä eikä riittävä, mutta sitten alettiin riidellä prosessista. Se kertoo yleensä siitä, että on todella vaikea päästä eteenpäin, kertoo Multala kokouksen tuoreista käänteistä.
Sopuun ei välttämättä vaikeassa tilanteessa päästä.
– Totta kai se on aina mahdollista. Tai sitten on mahdollista, että löydetään pienin mahdollinen yhteinen nimittäjä, joka ei ole riittävä, Multala sanoo.
– EU:n ja Suomen keskeisin tavoite on se, että saamme riittävän kunnianhimoiset päästövähennystoimet ja kaikki mukaan niihin. EU on ainoa maanosa, jolla on tällä hetkellä selkeät tieteeseen perustuvat tavoitteet ja niihin ohjaava lainsäädäntö. Haluamme, että myös maailman suurimmat päästäjät lähtevät mukaan tähän työhön. Sitä tarvitaan, jotta voimme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen, linjaa Multala.