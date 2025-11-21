Ankara kiista ilmastokokouksen sopimusluonnoksesta: "Tämä on teeskentelyä ja täyttä sirkusta"

Fossiilisista polttoaineista ei päästä sopuun

– Vaikea on saada sen tyyppistä kirjausta suoraan lopulliseen päätöslauselmaan, vaikka monet maat sitä vaativat. Fossiilisista luopumisesta on kertaalleen jo sovittu kaksi vuotta sitten. Nyt haluttaisiin konkretiaa aikatauluihin ja määriin, miten nopeasti se pystytään tekemään. Ehkä saadaan jonkinlainen viittaus aiempiin teksteihin, mutta en usko, että saadaan kunnon tiekarttaa, pohtii Multala.

– Se on iso pettymys, jos mitään konkreettista ei saada aikaan. Tärkein tavoite olisi sopia päästövähennystavoitteista ja toimista, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. On vaikea ajatella, että jos tärkeimpään tavoitteeseen ei päästä, voitaisiin sen kustannuksella sopia jostain muusta, mikä ei ole lainkaan samassa mittakaavassa. Täällä myös taistellaan siitä, että pystymme yhdessä sopimaan asioista monenkeskisesti. Se on suuri pettymys, jos tällä ei päästä lopputulokseen.



Multala uskoo, että neuvottelut jatkuvat lauantain puolelle.