Ilmastokokouksen isäntämaan Brasilian uusin luonnos kokouksen loppuasiakirjaksi on saanut tyrmistyneen vastaanoton monilta mailta ja maaryhmiltä. Sopimusluonnoksessa ei mainita lainkaan fossiilisista polttoaineista luopumista, jota 80 maata, mukaan lukien EU ja Suomi, ovat vaatineet lopputekstiin.

Aiemmin Brasilia esitti ilmastokokouksen sopimusluonnokseen tiekarttaa fossiilisista polttoaineista luopumiseen, mutta muun muassa öljyntuottajamaat vastustivat sitä. Kuitenkin kaksi vuotta sitten ilmastokokouksessa maat hyväksyivät yksimielisesti sen, että fossiilisista polttoaineista luovutaan.

– Tekstiluonnosta ei voi hyväksyä. Se ei ole vakavasti otettava pohja neuvotteluille. Se ei pelasta Amazonia, ei ole linjassa tieteen kanssa, ei ole oikeudenmukainen. Se väheksyy ihmisiä, joita me edustamme täällä. Sitä ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä. Siinähän ei ole edes mainintaa fossiilisista polttoaineista luopumisesta eikä metsäkadon pysäyttämisestä eikä mistään, arvioi Panaman ilmastolähettiläs Juan Carlos Monterrey.

"Totuus loukkaa saastuttajia"

Hän puhui tiedotustilaisuudessa tiukempaa lopputekstiä vaativien maiden puolesta. Myös Suomen ympäristöministeri Sari Multala (kok.) osallistui tiedotustilaisuuteen. Suomikin on mukana vaatimassa tiukempaa loppuasiakirjaa.

– Tämä ei enää ole neuvottelua. Tämä on teeskentelyä ja tästä uhkaa tulla täyttä sirkusta. Ei edes (kirjailija George) Orwell olisi kyennyt päätymään näin absurdiin tilanteeseen, jossa totuus poistetaan neuvotteluista, koska se loukkaa saastuttajia, latasi Monterrey.