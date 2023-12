Kaksi kuoli Punaisen Ristin saattuetta vastaan tehdyssä hyökkäyksessä Sudanissa

Sudanissa kaksi ihmistä kuoli ja seitsemän loukkaantui Punaisen Ristin saattuetta vastaan sunnuntaina tehdyssä hyökkäyksessä maan pääkaupungissa Khartumissa. Loukkaantuneista kolme oli avustusjärjestön työntekijöitä. Kolmesta Punaisen Ristin ajoneuvosta ja kolmesta linja-autosta koostuneen saattueen oli määrä evakuoida yli sata siviiliä al-Shajaran kaupunginosasta. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) tiedotteen mukaan evakuointitehtävästä oli sovittu ja sitä oli koordinoitu Sudanin aseellisen konfliktin osapuolten kanssa. Lisäksi saattueeseen kuuluneet autot oli merkitty järjestön tunnuksin. ICRC:n Sudanin toiminnoista vastaavan Pierre Dorbesin mukaan iskua on mahdoton hyväksyä. – Tehtävämme tänään oli saattaa nämä siviilit turvaan. Sen sijaan ihmishenkiä on traagisesti menetetty, Dorbes sanoi tiedotteessa. – Toivomme loukkaantuneiden toipuvan täysin.

Yli 12 000 saanut surmansa

Viimeisin aseellinen konflikti sisällissotien runtelemassa Sudanissa alkoi huhtikuun puolivälissä, kun asevoimien komentajan Abdel Fattah al-Burhanin ja hänen varamiehensä, kenraali Mohamed Hamdan Dagalon pitkään jatkuneet erimielisyydet Dagalon komentamien RSF-joukkojen sulauttamisesta Sudanin asevoimiin kärjistyivät avoimeksi yhteenotoksi.



Maan asevoimien ja RSF:n välisissä taisteluissa on sittemmin kuollut yli 12 000 ihmistä, kertoo konflikteja seuraava Acled-tutkimuslaitos. Lisäksi tutkimuslaitos on kirjannut yli 3 200 poliittiseen väkivaltaan liittyvää tapausta. Tutkimuslaitos antoi tuoreimman päivityksensä joulukuun 1. päivänä.



YK:n arvion mukaan maassa on avun tarpeessa lähes 25 miljoonaa ihmistä, joista vain murto-osalle on pystytty toimittamaan humanitaarista apua.