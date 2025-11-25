RSF-joukot ilmoittivat kolmen kuukauden tulitauosta.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää Sudanin puolisotilaallisia RSF-joukkoja sotarikoksista Darfurin alueella sijaitsevassa El-Fasherin kaupungissa.
Amnestyn mukaan 28 eloonjäänyttä on kertonut kaupungissa tehdyistä teloituksista, pahoinpitelyistä ja raiskauksista.
Sudanin asevoimia vastaan taistelevat RSF-joukot saivat El-Fasherin haltuunsa lokakuun lopulla yli vuoden jatkuneen piirityksen jälkeen.
– Tämä jatkuva, laajalle levinnyt väkivalta siviilejä kohtaan on sotarikos ja saattaa täyttää myös muiden kansainvälisen oikeuden mukaisten rikosten tunnusmerkit, Amnestyn pääsihteeri Agnes Callamard sanoo järjestön tiedotteessa.
Eräs El-Fasherista selvinnyt nainen kertoi Amnestylle RSF:n taistelijoiden raiskanneen hänet ja hänen 14-vuotiaan tyttärensä.
Äiti ja tytär onnistuivat pakenemaan lähistöllä sijaitsevaan Tawilan kaupunkiin. Nainen kertoi, että hänen tyttärensä kuitenkin sairastui vakavasti ja kuoli kaupungissa sijaitsevalla klinikalla.
Toinen tuoreessa raportissa mainittu selviytyjä sanoi RSF:n joukkojen tappaneen ihmisiä "kuin kärpäsiä". Mies kertoi Amnestylle selvinneensä vain, koska hän esitti kuollutta.