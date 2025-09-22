Tanskan mukaan Palestiinan tunnustamiselle on useita ehtoja.

Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenin mukaan Palestiinan tunnustamiselle on yhä useita ehtoja. Näihin kuuluu muun muassa panttivankien vapautus, Hamasin aseistariisunta ja sulkeminen pois Gazan hallinnosta sekä varmuus tulevan palestiinalaisvaltion demilitarisoinnista. Tanska ei ole tunnustamassa Palestiinan valtiota ennen kuin useat ehdot ovat täyttyneet.

Aiemmin Tanskan linjana on ollut, että Palestiina tunnustetaan vasta sitten, kun kahden valtion ratkaisu on neuvoteltu.

Monet maat ovat asettaneet tunnustamiselle ehtoja. Britannian, Kanadan ja Australian pääministerit korostivat, ettei äärijärjestö Hamasilla tulisi olla roolia tulevaisuuden palestiinalaisvaltiossa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan sanoi, että tunnustamisesta huolimatta Palestiinaan ei perusteta Ranskan suurlähetystöä ennen kuin kaikki Hamasin ottamat panttivangit on vapautettu.

Saksa toisti jälleen, ettei aio tunnustaa Palestiinaa vielä

Ulkoministerin mukaan Saksa tunnustaa Palestiinan, kun kahden valtion ratkaisu on saatu aikaan.

Saksa vahvisti maanantaina, ettei se aio tunnustaa Palestiinan valtiota ennen kuin Israel ja palestiinalaiset ovat sopineet kahden valtion ratkaisusta.

Pohjoismaista vain Suomi ja Tanska eivät ole vielä tunnustaneet Palestiinan valtiota.