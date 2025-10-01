Valencia on nostanut kanteen Netflixiä vastaan. Espanjalaisseuran mukaan jalkapallotähti Vinicius Junioria käsittelevässä dokumentissa esitetään virheellinen syytös.
Netflixin dokumentti Baila, Vini sisältää sosiaalisen median videon toukokuussa 2023 pelatusta Espanjan jalkapalloliigan ottelusta. Suuri joukko katsojia huutaa siinä Valencian kotistadionilla Real Madridin brasilialaisjalkapalloilija Vinicius Juniorille. Videon tekstityksissä käytetään sanaa 'mono', joka tarkoittaa apinaa.
Fanit, joiden väitettiin huutaneen rasistisesti, käyttivät kuitenkin Valencian mukaan sanaa 'tonto' eli hölmö.
Valencia on nostanut kanteen Neftlixiä ja sen tuotantoyhtiötä vastaan seuran "kunnian loukkaamisesta". Seura vaatii taloudellisia korvauksia, dokumentin tekstitysten korjaamista ja tuomion julkistamista.
Valencia päätti nostaa kanteen, kun tuotantoyhtiö ei tehnyt sen julkisesti vaatimia korjauksia tekstityksiin.
Vankeustuomioita
Vaikka dokumentin kohdasta on kiistaa, osan katsojista on myös todettu solvanneen Real Madridin hyökkääjätähti Vinicius Junioria vuoden 2023 ottelun aikana rasistisesti.
Kolmelle katsojalle langetettiin historiallinen kahdeksan kuukauden vankeustuomio.