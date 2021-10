Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut: Koronan alkuperää ei ehkä koskaan saada täysin selville – osa tutkijoista uskoo viruksen karanneen laboratoriosta

Aiemmin on esitetty teorioita siitä, että virus olisi siirtynyt eläimestä ihmiseen. Ilmoilla on myös ollut spekulaatiota siitä, että virus olisi lähtenyt liikkeelle vahingossa Wuhanin laboratoriosta. Yhdysvaltalaistutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että molemmat voivat olla mahdollisia vaihtoehtoja.

Kiina on kritisoinut raportin päätelmiä.

Kiina estelee selvitystyötä

Raportin tuoreimman päivityksen mukaan tiedustelupalveluiden asiantuntijoiden näkemykset poikkeavat toisistaan. Neljän eri tutkimusryhmän mielestä on melko varmaa, että tartunta on lähtöisin eläimestä. Yhden ryhmän mukaan on melko todennäköistä, että tartunnat saivat alkunsa Wuhanin virologian instituutin laboratoriosta eläinkokeiden yhteydessä sattuneen vahingon seurauksena.