Yhdysvaltalaismediat saivat haltuunsa tuhansia sivuja koronajohtaja Faucin sähköposteja: Osoittaa maskiskeptisyyden ja epäilyn laboratorioteoriasta

Yhdeksi maan koronakasvoksi nousseen Faucin, 80, sähköpostit sijoittuvat tammi-kesäkuuhun 2020 ja tarjoavat vilauksen kulisseista, kuinka koronakriisiin aiottiin vastata. BBC:n mukaan sähköposteja on yli 3 000 sivua.

Kiistanalaisen teorian on kumonnut muun muassa maailman terveysjärjestö WHO, mutta teoria on noussut jälleen keskusteluihin, kun Yhdysvaltain tiedusteluraportti asiasta vuoti julkisuuteen.