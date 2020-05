Guardian: Länsimaisten "Viiden silmän" tiedustelupalvelut eivät ole löytäneet todisteita koronaviruksen synnystä laboratoriossa Wuhanissa

Viisi silmää on Australian, Britannian, Kanadan, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen yhteistyöverkosto.

Syytöksiä alkuvaiheen peittelystä

Maiden tiedusteluviranomaiset kuitenkin uskovat, että Kiina on peitellyt tietoja viruksen leviämisen alkuvaiheista Wuhanissa. On myös muita maita, jotka kritisoivat Kiinaa pandemiaksi sittemmin muodostuneen epidemian alun hoidosta ja vaativat siltä nykyistä suurempaa avoimuutta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi sunnuntaina, että on olemassa ”merkittävä määrä todisteita” viruksen laboratoriotaustasta.

Australialaislehti: Kiina tuhosi laboratoriotodisteita

Australiassa ilmestyvä Daily Telegraph -lehti puolestaan uutisoi viikonloppuna, että Kiina tietoisesti peitteli ja tuhosi laboratoriotodisteita tappavasta koronaviruksesta. Lehden mukaan Kiina on myös kieltäytynyt antamasta laboratoriossa olevia eläviä viruskantojaan ulkopuolisille.

Tiedustelulähde: "Vastakertomus Kiinalle"

– Vaistoni kertoo, että lehden raportti oli väline, jolla rakentaa vastakertomus ja lisätä painetta Kiinaa kohtaan. Joten tärkeintä tässä on tuo tarkoitus. Kyse on ehkä avoimista lähteistä koottu raportti, johon on sitten lyöty salaisuusluokitus, yksi australialaislähde arvioi.