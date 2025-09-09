Trumpin väitetty härski onnittelukirje julki

Yhdysvaltalaislehti julkaisi Trumpin kirjoittamaksi epäillyn onnittelukirjeen seksuaalirikoksista tuomitulle Jeffrey Epsteinille.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) on julkaissut onnittelukirjeen, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmeisesti lähetti seksuaalirikoksista sittemmin tuomitulle Jeffrey Epsteinille vuonna 2003.

Vihjaileva onnitteluviesti 50 vuotta täyttäneen Epsteinin syntymäpäivä- tai vieraskirjassa on kirjoitettu koneella, eli siitä ei ilmene kirjoittajan käsialaa. Sen sijaan allekirjoitus kuuluisi WSJ:n mukaan selvästi Trumpille.

Demokraattien edustajainhuoneen valvontavaliokunta julkaisi kyseinen onnitteluviestin viestipalvelu X:ssä. Mikäli upotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Vertailun vuoksi lehti julkaisi useita Trumpin todistetusti allekirjoittamia kirjeitä ja hänen signeeraamiaan piirroksia. Tekstiä ympäröi piirros alastomasta naisen vartalosta, ja allekirjoitus mukailee häpykarvoitusta.

Paitsi allekirjoitusta WSJ analysoi ja vertaili myös onnittelukirjeen tekstin sanavalintoja. Lehti totesi ne hyvin tyypillisiksi Trumpille.

– Kamu on ihana asia. Hyvää syntymäpäivää – ja olkoon jokainen päivä uusi, ihana salaisuus, kirjeessä lukee.

Trump on useaan otteeseen kieltänyt kirjoittaneensa kirjeen.AOP

Lisäksi teksti on kirjoitettu keskustelun muotoon kolmannessa persoonassa. WSJ:n mukaan Trump puhuu usein itsestään kolmannessa persoonassa.

Lehti kertoi onnitteluviestin sisällöstä jo heinäkuussa, mutta piirroskuvaa allekirjoituksineen ei vielä tuolloin julkaistu. Trump on itse sanonut, ettei ole tehnyt piirrosta eikä laatinut onnittelua. Hän on kutsunut sitä "feikiksi".

Kuvan julkaisun jälkeen maanantaina Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt kiisti sosiaalisessa mediassa WSJ:n uutisen todenperäisyyden, lehti kertoi.

Epsteinin tapaus nousi kesällä jälleen esille liittovaltion viranomaisten heinäkuussa julkistaman muistion vuoksi.

WSJ:n mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi Trumpille toukokuussa, että tämän nimi esiintyy useita kertoja Epsteiniin liittyvissä tutkinta-asiakirjoissa.

Seksuaalirikoksista tuomittu Epstein teki itsemurhan vankilassa vuonna 2019. Tapauksesta on tullut salaliittoteoreetikkojen kiinnostuksen kohde.