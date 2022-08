Yhdysvaltalaisjuontaja Jenna Bushin käytös raivostutti tv-katsojat – näin kollega vastaa

Videolla näkyy, kuinka TODAY with Hoda & Jenna -ohjelmaa juontava Bush muun muassa kietoo kätensä Sylvesterin ympärille ja laskee kätensä muutaman kerran tämän olkapäälle. Sylvester työntää kollegaansa kahteen otteeseen kauemmas itsestään.

Kyseinen pätkä on herättänyt raivoa somekansan keskuudessa. Esimerkiksi yllä olevassa upotuksessa näkyvän postauksen tehnyt kirjailija ja juontaja Adrienne Lawrence toivoo, että Bush siirretään vähintään väliaikaisesti sivuun juontotehtävistään.

– Se, että hän on mies, ei tarkoita, että hänen pitäisi vastaanottaa työpaikalla tapahtuvaa selkeää seksuaalista häirintää. Hänen ei pitäisi joutua valitsemaan palkkansa ja arvokkuutensa välillä, Lawrence kirjoittaa.

Myös monet muut Twitter-käyttäjät ovat jakaneet kyseisen videopätkän kummastellen Bushin käytöstä. TikTokissa mielipiteet ovat puolestaan jakautuneet. Osa tuomitsee Bushin käytöksen täysin kun taas osa on sitä mieltä, että kyseessä on juontajakaksikon välinen vitsi.

– Monet ihmiset luulivat (Bushin) tunkeneen tilaani. Se ei itse asiassa ole totuus. Flirttailimme molemmat – tai no, minä flirttailin – kokin kanssa, koska hän oli söpö, videolla kasvohoidossa makaava Sylvester sanoo.

Sylvester jatkoi kuvaillen Bushia yhdeksi mukavimmaksi ja vieraanvaraisimmaksi ihmiseksi, jonka hän on koskaan tavannut. Hän kertoi esiintyvänsä TODAY with Hoda & Jenna -ohjelmassa aina Bushin ja tämän juontopari Hoda Kotbin pyynnöstä.

– He ovat niin hyviä minulle. (Bush) on mahtava. Hän on suuri sankarini. Inhoan sitä, että ihmiset irrottavat (videon) kontekstista, hän totesi.