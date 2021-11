Somekansa suuttui Maroon 5 -yhtyeen laulaja Adam Levinen reaktiosta lavalle rynnännyttä fania kohtaan – näin artisti kommentoi tilannetta

Maroon 5 -yhtyeen keulahahmo Adam Levine on saanut faneiltaan ryöpytystä, kun video miehen reaktiosta lavalle sännännyttä fania kohtaan alkoi levitä somessa.

Video on saanut valtavat näyttökerrat videopalvelu TikTokissa . Videon kommenteissa laulajan reaktiota sekä puolletaan että vastustetaan. Osa ei arvostanut Levinen reaktiota.

Levine puolusti videolla nähtyä reaktiotaan sanoen, että hän säikähti tilannetta. Artisti jatkoi selittäen, että joskus säikähtäessä tilanne täytyy ravistella pois mennä eteenpäin, sillä hän on lavalla tekemässä työtään.

Maroon 5 on yhdysvaltalainen pop-yhtye, joka on tehnyt musiikkia jo vuodesta 1994 alkaen. Yhtye on julkaissut seitsemän studioalbumia, joista viimeisin näki päivänvalon tänä vuonna. Yhtyeeseen kuuluvat Levinen lisäksi Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton sekä Sam Farrar.