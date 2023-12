Kiistanalainen tähtikoomikko sai nettikansan vihat niskaansa – järkyttää kommentillaan 6-vuotiaalle lapselle

Yhdysvaltalaiskoomikko Matt Rife , 28, on keskellä kohua ja saanut osakseen ritiikkiä tämän tylytettyä oudolla tavalla TikTok-tähti Bunny Hedayan 6-vuotiasta lasta.

Kaikki sai alkunsa Rifen Natural Selection -erikoisohjelmasta, joka julkaistiin suoratoistopalvelu Netflixissä syksyllä. Baltimoressa syyskuussa kuvatun stand up -keikan materiaaleihin perustuvassa ohjelmassa Rife esitti muun muassa osuuden, jossa hänen on koettu puhuneen alentavasti naisista sekä naureskelleen perheväkivallan uhreille.

– Tulevaisuutesi määräytyy omien ajatustesi, mielipiteidesi ja tekojesi mukaan. Sinulla on täysi kontrolli siitä, miten tulevaisuutesi kehittyy. Sillä ei ole mitään tekemistä tähtien kanssa, Rife totesi.

– Se, että Jupiterilla on rengas (eng. "ring", joka kääntyy myös suomeksi sormus) ja sinulla ei, ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi katsoa ylöspäin saadaksesi näitä maagisia neuvoja.

Kohu syveni entisestään, kun TikTok-tähti Bunny Hedayan 6-vuotias lapsi vedettiin mukaan soppaan. Kun ote Rifen ohjelmasta, jossa koomikko ottaa puheeksi naiset ja astrologian, lähti kiertämään sosiaalisessa mediassa, alkoivat ilmeisesti useat somekansalaiset tägätä Hedayaa päivityksiinsä, sillä tämä on kertonut lapsensa olevan "erittäin kiinnostunut avaruudesta".

– Itseasiassa Saturnus on se, jolla on renkaat. Sillä on myös enemmän näkyviä renkaita. Lisäksi: olet ilkeä tytöille, 6-vuotias toteaa videolla vastauksena mitä ilmeisimmin Rifen vitseihin.