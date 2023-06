Yhdysvaltalaisella valokuvaajalla Therese Bonneylla oli jatkosodan aikana salainen tehtävä Suomessa – hän yritti taivutella valtiojohtoa vaihtamaan Suomen puolta sodassa

Jatkosodan aikana kesällä 1942 Suomeen saapui salaiselle matkalle yhdysvaltalainen valokuvaaja Therese Mabel Bonney (1894–1978). Matkaan hänet oli lähettänyt Yhdysvaltain silloinen keskustiedustelupalvelu COI.



Bonneyn tehtävänä oli paitsi hankkia tiedustelutietoa myös taivutella Suomi vaihtamaan puolta sodassa. Asiasta vihiä saanut Saksan salainen poliisi Gestapo varoitti Suomen valtiollista poliisia Valpoa, mutta siitä huolimatta Bonney pääsi Suomeen. Miten se oli mahdollista?



– Se on hyvä kysymys. Mitään tarkkoja papereitahan siitä ei ole, mutta mitä ilmeisimmin sen takana on Mannerheimin henkilökohtainen asiaan puuttuminen, sanoo dosentti Henry Oinas-Kukkonen.



Oinas-Kukkonen on Oulun yliopiston kansainvälisten suhteiden ja informaatioverkostojen historian dosentti. Hänen Bonneya käsittelevä tutkimusartikkelinsa on tänä keväänä julkaistu Yhdysvalloissa teoksessa Reporting World War II.

Rintamalle jatkosodan aikana

Suomessa Bonney keskusteli muun muassa presidentti Risto Rytin ja valtiovarainministeri Väinö Tannerin kanssa.



– Suomi ja Yhdysvallathan eivät olleet sodassa keskenään, eikä kumpikaan halunnutkaan joutua toisen osapuolen kanssa sotaan. Tuossa vaiheessa diplomaattisuhteetkin olivat vielä ihan ok. Mutta vaikeahan tilanne oli molemmille osapuolille.



Oinas-Kukkonen uskoo, että sekä Suomella että Yhdysvalloilla oli halu keskustella Suomen roolista sodassa.



– Suomella ei ollut halua joutua sotaan Yhdysvaltain kanssa, ja kyllä jo tuossa vaiheessa mietittiin, kuinka Saksan kelkassa käy. Yhdysvallathan oli myös yrittänyt välittää rauhaa Suomelle, mutta yhdysvaltalaisaloitteet olivat epäonnistuneet. Neuvostoliitolla ei ollut silloin halukkuutta rauhaan. Sillä oli toive ehdottomasta antautumisesta.



Erikoista on, että Bonney pääsi lähtemään jatkosodan aikana rintaman etulinjalle Laatokalle. Bonney itse on sanonut olleensa linnun lentomatkan päässä Leningradista.



Jatkosodan aikaisella salaisella matkallaan Bonney otti liki 250 valokuvaa.

Halu osoittaa sotilaallista kyvykkyyttä