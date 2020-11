Yhdysvaltain vaaleja seuraa piinallinen odotus – asiantuntijan mukaan jopa viikkoja kestävä prosessi: "Siitä alkaa taistelu oikeuslaitoksessa"

– Eihän hänellä tietenkään ole mitään näyttöä, mutta nyt kannattaa unohtaa hetkeksi se, miten hän valehtelee, minkälainen persoona hän on ja katsoa tätä kaikkea poliittisena pelinä, jossa tavoitteena on voitto. Näin huomaamme, että olemme aliarvioineet hänet poliittisena operaattorina koko ajan. Hän on tekemässä siirtoja, joiden tavoitteena on vain päästä maaliin.